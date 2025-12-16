10:40  16 грудня
16 грудня 2025, 12:35

Через зауваження за грубе спілкування з дівчиною: у Києві чоловік до смерті побив перехожого

16 грудня 2025, 12:35
Ілюстративне фото
У Києві суд розглянув справу 30-річного чоловіка, який жорстоко побив перехожого. Потерпілий від отриманих травм помер

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у травні цього року. Між 30-річним та 49-річним чоловіками стався конфлікт на вулиці. Потерпілий зробив зауваження чоловіку через неввічливе спілкування з дівчиною. У відповідь обвинувачений вдарив перехожого в обличчя, а коли той упав, завдав ще кілька ударів ногою по голові.

Наступного дня потерпілий помер у лікарні від закритої черепно-мозкової травми.

Тепер стало відомо, що суд визнав 30-річного киянина винним. Його засудили до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі перед судом постане чоловік, який до смерті побив людину. Відомо, що 34-річний чоловік неодноразово бив потерпілого. У серпні цього року вони знову посварились. Тоді зловмисник завдав 55-річному чоловіку численних ударів. На жаль, від отриманих травм він помер.

напад убивство Київ
