07:58  16 грудня
На Одещині дві дитини отруїлися чадним газом через роботу генератора
07:16  16 грудня
Бійка підлітків в Ірпені: поліція відкрила кримінальне провадження
01:30  16 грудня
"Всі наші відкладені гроші витратили": репер OTOY розповів, у скільки йому обійшлось весілля
16 грудня 2025, 10:15

Росіяни вночі атакували Одещину десятками дронів: горів склад із побутовою технікою

16 грудня 2025, 10:15
Фото: ОВА
Росія продовжує терорирузувати цивільне населення Одещини. Вночі 16 грудня ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа.

Росіяни вночі атакували Одещину десятками дронів: виникла масштабна пожежа

Займання охопило склад з побутовою технікою (бойлерами та обігрівачами). Пожежу повністю ліквідували рятувальники. Врятований поруч розташований склад логістичної компанії.

На щастя, постраждалих немає. На місці продовжують працювати відповідні служби.

Росіяни вночі атакували Одещину десятками дронів
РФ вночі атакувала Одещину десятками дронів

Нагадаємо, вранці 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником. Внаслідок влучання дрона типу Shahed виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Відомо про трьох травмованих внаслідок обстрілу.

Просив сильно не карати, бо "допомагав волонтерам": на Харківщині чоловік "докладав" росіянам, де живуть військові ЗСУ
16 грудня 2025, 10:55
На Полтавщині Mercedes-Benz на смерть збив чоловіка
16 грудня 2025, 10:40
Гроші в картонній коробці: киянин намагався вивезти за кордон понад 1,8 млн грн готівкою у валюті
16 грудня 2025, 09:54
На Чернігівщині через падіння БпЛА загорілася ферма: загинула худоба
16 грудня 2025, 09:40
Обіцянки без членства: як США бачать безпеку України
16 грудня 2025, 09:23
Зеленський розповів, чи плануються референдум і вибори в Україні
16 грудня 2025, 09:11
ППО знешкодила 57 з 69 безпілотників: є влучання на семи локаціях
16 грудня 2025, 09:08
На Полтавщині через чадний газ загинула жінка, 15-річна дівчинка – у лікарні
16 грудня 2025, 08:57
Військові РФ атакували дроном маршрутку на Запоріжжі
16 грудня 2025, 08:51
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
