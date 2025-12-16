Росіяни вночі атакували Одещину десятками дронів: виникла масштабна пожежа

Росіяни вночі атакували Одещину десятками дронів: горів склад із побутовою технікою
Росія продовжує терорирузувати цивільне населення Одещини. Вночі 16 грудня ворог атакував регіон кількома десятками ударних безпілотників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа.
Займання охопило склад з побутовою технікою (бойлерами та обігрівачами). Пожежу повністю ліквідували рятувальники. Врятований поруч розташований склад логістичної компанії.
На щастя, постраждалих немає. На місці продовжують працювати відповідні служби.
Нагадаємо, вранці 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником. Внаслідок влучання дрона типу Shahed виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Відомо про трьох травмованих внаслідок обстрілу.