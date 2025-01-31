Викладачі університету Карпенка-Карого домагалися студенток: усі подробиці нового секс-скандалу

Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти театрального вишу почали один за одним розповідати, що в стінах університету начебто процвітає харасмент — домагання, якщо казати простими словами. Причому, студенти стверджують, що саме викладачі "нерівно дихають" по відношенню до своїх підопічних. RegioNews розбирався, в чому полягає цей скандал і як на нього реагують в самому університеті

Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти театрального вишу почали один за одним розповідати, що в стінах університету начебто процвітає харасмент — домагання, якщо казати простими словами. Причому, студенти стверджують, що саме викладачі "нерівно дихають" по відношенню до своїх підопічних. RegioNews розбирався, в чому полягає цей скандал і як на нього реагують в самому університеті

Як зароджувався скандал

На початку січня у мережі почала поширюватися інформація, що начебто керівник Молодого театру і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус звинувачується студентами вишу в харасменті, а простіше кажучи, приставанні чи навіть домаганні до студенток. Цьому передував злам YouTube та Tik-Tok каналів курсу акторської майстерності від Білоусова. Тоді ж назви цих каналів змінили на "Ґвалтівник Білоуса".

Ще через якийсь час на цих каналах почали з'являтися відео від анонімних осіб — жінок із закритим обличчям — які стверджували, що викладач Білоус просив надсилати йому фотографії інтимного характеру та наполегливо запрошував випити чаю.

Вже 9 січня на сайті університету ім. Карпенка-Карого з'явилось повідомлення про кібератаки на працівників вишу. Також було офіційно підтверджено, що зламано персональну електронну пошту, акаунти у Tik-Tok та YouTube одного з викладачів. Найімовірніше, йшлося саме про викладача Андрія Білоуса, хоча офіційно його прізвище не називалось.

Андрій Білоус

"Зі зламаної електронної скриньки, на яку, за власною ініціативою звернулися студенти з проханням повернути доступ власникові акаунта, почали надходити листи з вимогою про звільнення низки працівників ЗВО та погрози оприлюднення матеріалів, які начебто підтверджують їхню неетичну та протиправну поведінку. За словами власника акаунту, інформація, що розповсюджується, не відповідає дійсності", — йшлося на сайті університету.

Власник акаунтів заявив до кіберполіції про кіберзлочин (статті 361, 362 та 363 Кримінального кодексу України), за який передбачено кримінальну відповідальність. Після з’ясування усіх обставин університет також має наміри звернутися до відповідних правових органів щодо характеру анонімних повідомлень.

Саме такою була перша реакція керівництва театрального вишу на повідомлення про начебто домагання студенток. А вже 21 січня на сторінці університету ім. Карпенка-Карого у Facebook з'явилось повідомлення стосовно того, що останнім часом невідомими особами поширюється інформація про начебто неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів вишу. В той самий час керівництво університету тоді стверджувало, що довіряє лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам. Мовляв, станом на 21 січня жодних офіційних заяв на адресу адміністрації університету щодо домагань до студентів не надходило. Разом з тим до цього допису адміністратори сторінки університету обмежили доступ щодо залишення коментарів.

Але навіть ті дописувачі, які мають право коментувати, пишуть щось накшталт, що керівництво вишу навіть не намагалось вникнути в ситуацію.

Згодом в Інтернеті вже почала "гуляти" переписка начебто самого Андрія Білоуса з різними особами, де викладач припускав, що на нього хтось міг образитися, що і призвело до виливу усього цього бруду на нього в соціальних мережах. Натомість одна з учасниць таких переписок зазначала на адресу начебто Андрія Білоуса, що схиляння до сексу, використовуючи своє службове становище, це вже вважається ледь не зґвалтуванням в цивілізованому світі.

23 січня на сторінці університету ім. Карпенка-Карого з'являється нове повідомлення, де йдеться про те, що керівництво вишу звернулось із заявою до Національної поліції України з метою перевірки розповсюдженої інформації та надання їй відповідної правової оцінки. Раніше юридичною службою університету, стверджували у виші, було розпочато службову перевірку.

"Станом на ранок 23 січня жодної заяви від потерпілих щодо ситуації та дій конкретної особи на адресу університету не надходило", — йшлося в повідомленні.

Посипалися нові звинувачення

28 січня колишній випускник університету ім. Карпенка-Карого Сергій Волосовець зробив допис в Facebook, де розповідав, як був свідком того, що один з викладачів вишу Юрій Висоцький полюбляв в день репетицій тієї чи іншої вистави садовити біля себе якусь студентку курсу і під час емоційних зауважень до "акторів" начебто міг покласти руку на коліна студентки або ж взагалі її обійняти. За словами Волосовця, ніхто зі студенток не міг нічого вдіяти з цим хоча усі вони в приватних розмовах зазначали, що було огидно, коли викладач буцімто до них чіпляється.

В той самий час Андрія Білоуса з персони якого фактично і почався скандал в університеті ім. Карпенка-Карого на момент службової перевірки керівництво вишу відсторонило від виконання своїх обов'язків. До речі, за самого Білоуса ще на піку скандалу вступилась його колега — викладачка університету ім. Карпенка-Карого Наталія Корольова. Як писали ЗМІ вона в коментарях під одним з дописів на сторінці університету написала, що студентки ледь не самі провокують викладачів, вдягаючись дуже відверто. Втім, наразі цей коментар вже видалений. Якщо ж брати до уваги допис колишнього випускника університету ім. Карпенка-Карого Сергія Волосовця стосовно іншого викладача вишу Юрія Висоцького, то керівництво навчального закладу поки ніяк не відреагували на це.

Юрій Висоцький

З іншого боку вже з'явились повідомлення про те, що до університету ім. Карпенка-Карого може навідатися СБУ. Справа в тім, що є скарги студентів про нібито підтримку деякими викладачами вишу російської агресії.

На підтримку ж студентів університету ім. Карпенка-Карого також виступила легендарна артистка Ада Роговцева, яка закінчила цей виш ще у 1959 році. На її думку, університету вже давно потрібні зміни, а студентів, які почали розповідати про сексуальні домагання, називає повністю правими в усьому.

"Навчальний заклад — для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників. Театр, кіно, телебачення — прикладні синтетичні мистецтва і долучати до них на практиці, навчаючи з азів ремесла, можуть виключно високофахові люди, майстри своєї справи. Якщо це не стовідсотково так, навіщо ж тоді існує заклад? На що витрачають діти, які прийшли отримати складну прикладну професію, 4-5 років життя?" — риторично написала на своїй сторінці в Facebook Ада Роговцева.

Поки ж скандал навколо університету ім. Карпенка-Карого триває і усі очікують на остаточне з'ясування усіх обставин варто нагадати, що сексуальні скандали в цьому виші трапляються не вперше. Влітку 2021 року студентки університету ім. Карпенка-Карого звинуватили в сексуальних домаганнях акторах та викладача Володимира Талашка. Начебто викладача запрошував дівчат додому, де пропонувати випити, а потім навіть намагався сфотографувати їх оголеними після чого пропонував інтим. Проте, сам актор тоді усі заперечував, але зрештою в листопаді 2021 року написав заяву на звільнення з викладацької роботи в університеті. Лише в січні 2023 року в поліції заявили, що зрештою не виявили нічого кримінального в діях Талашка.