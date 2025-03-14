Секс-скандал у Молодому театрі: Андрій Білоус повертається до роботи

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Театрального режисера Андрія Білоуса, якого раніше звинуватили у домаганнях, повернули на посаду директора-художнього керівника Молодого театру

Про це повідомляє hromadske із посиланням на самого Білоуса, передає RegioNews.

Як пояснив директор театру, 10 лютого він із власної ініціативи написав прохання відсторонити себе від виконання обов'язків на місяць, щоб "уникнути різноманітних спекуляцій".

"Станом на 14 березня, як і раніше, у Департаменту культури ( ред. КМДА) немає правових підстав для відсторонення або звільнення мене з посади", — заявив Білоус.

За даними УП. Кульура, відновлення Білоуса на посаді сталось на зборах трупи. До працівників театру звернувся директор Департаменту культури Київської міськради Сергій Анжияк.

"Він сказав нам, що є висновки комісії, зачитав їх. В цих висновках, комісія радить відсторонити його, але вони не бачать законних підстав це зробити", – розповіла балетмейстерка-постановниця Ніна Змерзла.

Працівниця також додала, що зібрання тривало лише 15 хвилин, після чого присутні просто покинули залу.

"Ми перепитали, чи справді він повертається. Тобто до нас прийшли сказати, що не дивлячись на всі заяви, на комісію, на наші розмови з комісією. Нам відповіли, так. Ми встали і вийшли просто. І все. Це був найкоротший збір зі всіх з цього приводу, бо всі інші були по півтори години, цей тривав 15 хвилин. Тому що ми зрозуміли, що абсолютно імпотентне рішення, якого немає", – сказала Змерзла.

Нагадаємо, наказ про тимчасове відсторонення Білоуса видали 11 лютого – наступного дня після акції під стінами КМДА з вимогою відреагувати на звинувачення на адресу керівника Молодого театру.

Що відомо про скандал у Молодому театрі

На початку січня у мережі почала поширюватися інформація, що начебто керівник Молодого театру і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус звинувачується студентами вишу в харасменті. Цьому передував злам YouTube та Tik-Tok каналів курсу акторської майстерності від Білоусова. Тоді ж назви цих каналів змінили на "Ґвалтівник Білоуса".

Згодом актори та працівники Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з проханням звільнити Білоуса. Тоді заяву підтримали 46 працівників, а 94 виступили за те, щоб залишити його в театрі.

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