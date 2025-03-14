12:56  14 березня
Убивав українців: Фінляндія засудила до довічного ув'язнення росіянина
11:50  14 березня
У Харкові люди у військовій формі влаштували на вулиці стрілянину і били чоловіка ногами,– ЗМІ
13:42  14 березня
У КМІС розповіли, чи готові українців поступитися деякими територіями
UA | RU
UA | RU
14 березня 2025, 14:32

Секс-скандал у Молодому театрі: Андрій Білоус повертається до роботи

14 березня 2025, 14:32
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Театрального режисера Андрія Білоуса, якого раніше звинуватили у домаганнях, повернули на посаду директора-художнього керівника Молодого театру

Про це повідомляє hromadske із посиланням на самого Білоуса, передає RegioNews.

Як пояснив директор театру, 10 лютого він із власної ініціативи написав прохання відсторонити себе від виконання обов'язків на місяць, щоб "уникнути різноманітних спекуляцій".

"Станом на 14 березня, як і раніше, у Департаменту культури ( ред. КМДА) немає правових підстав для відсторонення або звільнення мене з посади", — заявив Білоус.

За даними УП. Кульура, відновлення Білоуса на посаді сталось на зборах трупи. До працівників театру звернувся директор Департаменту культури Київської міськради Сергій Анжияк.

"Він сказав нам, що є висновки комісії, зачитав їх. В цих висновках, комісія радить відсторонити його, але вони не бачать законних підстав це зробити", – розповіла балетмейстерка-постановниця Ніна Змерзла.

Працівниця також додала, що зібрання тривало лише 15 хвилин, після чого присутні просто покинули залу.

"Ми перепитали, чи справді він повертається. Тобто до нас прийшли сказати, що не дивлячись на всі заяви, на комісію, на наші розмови з комісією. Нам відповіли, так. Ми встали і вийшли просто. І все. Це був найкоротший збір зі всіх з цього приводу, бо всі інші були по півтори години, цей тривав 15 хвилин. Тому що ми зрозуміли, що абсолютно імпотентне рішення, якого немає", – сказала Змерзла.

Нагадаємо, наказ про тимчасове відсторонення Білоуса видали 11 лютого – наступного дня після акції під стінами КМДА з вимогою відреагувати на звинувачення на адресу керівника Молодого театру.

Що відомо про скандал у Молодому театрі

На початку січня у мережі почала поширюватися інформація, що начебто керівник Молодого театру і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус звинувачується студентами вишу в харасменті. Цьому передував злам YouTube та Tik-Tok каналів курсу акторської майстерності від Білоусова. Тоді ж назви цих каналів змінили на "Ґвалтівник Білоуса".

Згодом актори та працівники Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з проханням звільнити Білоуса. Тоді заяву підтримали 46 працівників, а 94 виступили за те, щоб залишити його в театрі.

Читайте також: Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу

Андрій Білоус Молодий театр скандал сексуальні домагання
Скандал у Львівському університеті: відомого професора звинуватили у сексуальних домаганнях
26 лютого 2025, 19:45
Ще одного викладача Університету Карпенка-Карого відсторонили від роботи після скарг студентів
13 лютого 2025, 19:01
Білоуса відсторонять з посади художнього керівника Молодого театру: рішення КМДА
10 лютого 2025, 15:46
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Київщині чоловік викрав скутер: йому світить до 5 років тюрми
14 березня 2025, 14:58
Земельна афера на 1,4 млн. грн: на Житомирщині викрито трьох шахраїв
14 березня 2025, 13:59
Вмовляли на паспорти РФ та ремонтували російські танки: СБУ затримала двох зрадників з Херсонщини
14 березня 2025, 13:55
У КМІС розповіли, чи готові українців поступитися деякими територіями
14 березня 2025, 13:42
Поліція розшукує вбивцю активіста Ганула: оприлюднено фото
14 березня 2025, 13:14
Як оформити онлайн-кредит без візиту до офісу
14 березня 2025, 13:07
Ілюзія команди Трампа: "тимчасове перемирʼя" не розвʼяже питання усієї війни
14 березня 2025, 13:00
Убивав українців: Фінляндія засудила до довічного ув'язнення росіянина
14 березня 2025, 12:56
У Черкасах збили мотоцикліста: чоловіка госпіталізували
14 березня 2025, 12:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Андрій Длігач
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »