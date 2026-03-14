"Ваш син збив дитину": на Рівненщині аферист виманив гроші в пенсіонерки

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась 86-річна жителька села Новий Корець. Їй зателефонувала невідома особа та заявила, що її син збив дитину і тепер потрібні терміново гроші на лікування. Для того, щоб у пенсіонерки не було часу взяти себе в руки, зловмисниця наказала їй ні в якому разі не класти слухавку, негайно брати кошти та швидше йти до найближчої установи для здійснення переказу.

У стресовому стані пенсіонерка зібрала всі свої заощадження та перерахувала на надані реквізити близько 80 тисяч гривень.

"Поліція Рівненщини вкотре нагадує: якщо вам телефонують невідомі та просять гроші за "порятунок" родича — негайно припиніть розмову. Перш ніж діяти, зателефонуйте близькій людині за її звичним номером або зверніться до поліції. Будьте пильними та не піддавайтеся емоціям", - закликають в поліції.

