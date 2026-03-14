UA | RU
14 березня 2026, 12:20

"Ваш син збив дитину": на Рівненщині аферист виманив гроші в пенсіонерки

Фото: Нацполіція
На Рівненщині 86-річна пенсіонерка стала жертвою аферистів. Все почалось з підозрілого дзвінка

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась 86-річна жителька села Новий Корець. Їй зателефонувала невідома особа та заявила, що її син збив дитину і тепер потрібні терміново гроші на лікування. Для того, щоб у пенсіонерки не було часу взяти себе в руки, зловмисниця наказала їй ні в якому разі не класти слухавку, негайно брати кошти та швидше йти до найближчої установи для здійснення переказу.

У стресовому стані пенсіонерка зібрала всі свої заощадження та перерахувала на надані реквізити близько 80 тисяч гривень.

"Поліція Рівненщини вкотре нагадує: якщо вам телефонують невідомі та просять гроші за "порятунок" родича — негайно припиніть розмову. Перш ніж діяти, зателефонуйте близькій людині за її звичним номером або зверніться до поліції. Будьте пильними та не піддавайтеся емоціям", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві аферист виманив у пенсіонерки гроші на похорон сусідки. Проте в результаті виявилось, що сусідка жива.

аферист Рівненська область поліція
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Станція "Популізм": як "безкоштовний" транспорт заганяє Київ та Харків у борги та кому це вигідно
