На Черкащині перекинулась вантажівка зі свинями

ДТП сталася у суботу, 6 грудня, близько 12:00 у місті Христинівка в Уманському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій вантажівки Volvo, рухаючись вулицею Першотравневою, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та перекинувся. На щастя, ніхто не постраждав.

Внаслідок ДТП тварини випали з напівпричепа. Вантажівка зазнала механічних пошкоджень.

На 51-річного водія склали адмінпротокол за статтею 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу).

Нагадаємо, ввечері 7 грудня на Львівщині зіткнулися фура та мікроавтобус. Внаслідок ДТП отримали травми дев’ятеро людей.