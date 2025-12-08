Фото: Нацполіція

Відомо, що 59-річний водій автомобіля Ssang Yong був за кермом у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. На перехресті з круговим рухом продовжив рух прямо, внаслідок чого виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на опору лінії електропередач.

Внаслідок ДТП 46-річний пасажир автівки загинув на місці. Водія госпіталізували з травмами. Тепер стало відомо, що йому повідомили про підозру.

"Винуватцю автопригоди загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років. Досудове розслідування триває", - повідомляє поліція.

