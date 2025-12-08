19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
17:22  08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
17:15  08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
08 грудня 2025, 15:45

Смертельна ДТП у Запоріжжі: п'яний наркотиками водій влетів у електроопору

08 грудня 2025, 15:45
Фото: Нацполіція
Читайте также
Аварія сталась увечері 6 грудня. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Відомо, що 59-річний водій автомобіля Ssang Yong був за кермом у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. На перехресті з круговим рухом продовжив рух прямо, внаслідок чого виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на опору лінії електропередач.

Внаслідок ДТП 46-річний пасажир автівки загинув на місці. Водія госпіталізували з травмами. Тепер стало відомо, що йому повідомили про підозру.

"Винуватцю автопригоди загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років. Досудове розслідування триває", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше в Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.

ДТП аварія Запорізька область
