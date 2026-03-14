Познайомилась з фсбшником в інтернеті: на Донеччині жінка "зливала" росіянам позиції українських військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, з 24 грудня 2024-го по 11 лютого 2025 року жінка переписувалася у Telegram зі співробітником ФСБ РФ. Росіянин давав їй завдання і отримував від неї дані про українських військових.

Зокрема, коли вона була в Дружківці, Краматорську і Костянтинівці, то писала росіянину про дислокацію військовослужбовців Збройних сил України, про розташування блокпостів військової техніки, повідомила адреси військової частини і військового комісаріату.

19 березня жінку затримали. На слідчому експерименті вона показала на електронній мапі місця, інформацію про які передала співробітнику ФСБ РФ. Проте на суді вона не визнала провину та відмовилась давати показання.

Відомо, що жінка заміжня та має малолітню дитину.

Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

