14 березня 2026, 12:40

Познайомилась з фсбшником в інтернеті: на Донеччині жінка "зливала" росіянам позиції українських військових

14 березня 2026, 12:40
Ілюстративне фото
Дніпровський районний суд Дніпропетровської області визнав громадянку винною у державній зраді. Стало відомо, яке покарання вона отримала

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, з 24 грудня 2024-го по 11 лютого 2025 року жінка переписувалася у Telegram зі співробітником ФСБ РФ. Росіянин давав їй завдання і отримував від неї дані про українських військових.

Зокрема, коли вона була в Дружківці, Краматорську і Костянтинівці, то писала росіянину про дислокацію військовослужбовців Збройних сил України, про розташування блокпостів військової техніки, повідомила адреси військової частини і військового комісаріату.

19 березня жінку затримали. На слідчому експерименті вона показала на електронній мапі місця, інформацію про які передала співробітнику ФСБ РФ. Проте на суді вона не визнала провину та відмовилась давати показання.

Відомо, що жінка заміжня та має малолітню дитину.

Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала у Запоріжжі ще одного агента ФСБ. Він намагався влаштуватися до оборонного заводу, щоб "зсередини" зливати росіянам координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.

коригувальник агент рф суд Донецька область
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
