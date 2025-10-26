Момент атаки БпЛА на київську багатоповерхівку потрапив на відео
У Києві зафіксували момент удару ворожого безпілотника по багатоповерховому будинку
Про це інформує RegioNews.
Згодом кадри палаючого будинку поширили місцеві телеканали.
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки атаки ворога.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти знову здійснили атаку на Київ. У результаті ворожого удару по столиці загинули троє людей, постраждали 29 осіб, серед яких семеро дітей.
