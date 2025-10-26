КАБ у Кривому Розі збила ППО: одна людина отримала травми

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю вдень російські окупанти атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині керованою авіаційною бомбою (КАБ)

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, КАБ був знищений силами протиповітряної оборони, проте уламки пошкодили промислове підприємство. Пожежу вже ліквідовано.

Внаслідок інциденту одна людина отримала легкі травми. Вілкул уточнив, що ситуація в місті контрольована, постраждала отримує медичну допомогу.

Місцева влада закликає мешканців залишатися пильними та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні, 26 жовтня, пролунав потужний вибух. За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, він стався після попередження про рух керованої авіабомби у напрямку міста з південного сходу.