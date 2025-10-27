Росіяни завдали 5 ударів по Запорізькому району: що відомо про наслідки
У неділю, 26 жовтня, близько 20:40 російські військові атакували безпілотниками Запорізький район. Завдали щонайменше 5 ударів по селищу Новомиколаївка
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу без світла залишилися понад 1700 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Пошкоджені три приватні будинки, спортивна школа, господарські споруди.
Виникли займання на території будинків та у спортивній залі дитячо-юнацької спортивної школи. Рятувальники ліквідували пожежі.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, 26 жовтня у Сумському районі російські війська вдарили безпілотником по рейсовому мікроавтобусу. Є загиблий та поранені.
