Нічна атака на Київ: загинули 46-річна мати та 19-річна донька

Фото: ДСНС Києва

Мати 46 років і 19-річна донька загинули під час нічної атаки на Київ, одне тіло залишається неідентифікованим. Поранення отримали 29 людей, серед яких семеро дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Другу ніч поспіль столиця зазнала прицільних ударів російських БПЛА по житлових кварталах. Тактика ворога – терор, мета – біль та страждання цивільних", – зазначив він.

За словами Клименка, у Деснянському районі тривають аварійно-рятувальні роботи.

На місцях уражень працюють понад 100 рятувальників та поліцейських, задіяно десятки одиниць інженерної техніки. Ліквідовують наслідки влучань у дев'ятиповерхівку та шістнадцятиповерховий будинок, розбирають аварійні конструкції та перевіряють стійкість споруд. На двох локаціях досі триває розбір завалів після попередньої атаки.

Психологи ДСНС та поліції надають допомогу постраждалим на місці. Майже 150 людей вже отримали психологічну підтримку. Розгорнуто штаби поліції та рятувальників для прийому заяв та консультацій.

Момент атаки БпЛА на київську багатоповерхівку потрапив на відео.