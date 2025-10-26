10:07  26 жовтня
На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
09:22  26 жовтня
Момент атаки БпЛА на київську багатоповерхівку потрапив на відео
14:03  25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2025, 09:44

Нічна атака на Київ: загинули 46-річна мати та 19-річна донька

26 жовтня 2025, 09:44
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

Мати 46 років і 19-річна донька загинули під час нічної атаки на Київ, одне тіло залишається неідентифікованим. Поранення отримали 29 людей, серед яких семеро дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Другу ніч поспіль столиця зазнала прицільних ударів російських БПЛА по житлових кварталах. Тактика ворога – терор, мета – біль та страждання цивільних", – зазначив він.

За словами Клименка, у Деснянському районі тривають аварійно-рятувальні роботи.

На місцях уражень працюють понад 100 рятувальників та поліцейських, задіяно десятки одиниць інженерної техніки. Ліквідовують наслідки влучань у дев'ятиповерхівку та шістнадцятиповерховий будинок, розбирають аварійні конструкції та перевіряють стійкість споруд. На двох локаціях досі триває розбір завалів після попередньої атаки.

Психологи ДСНС та поліції надають допомогу постраждалим на місці. Майже 150 людей вже отримали психологічну підтримку. Розгорнуто штаби поліції та рятувальників для прийому заяв та консультацій.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти знову здійснили атаку на Київ. У результаті ворожого удару по столиці загинули троє людей, постраждали 29 осіб, серед яких семеро дітей.

Момент атаки БпЛА на київську багатоповерхівку потрапив на відео.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ загиблі Ігор Клименко дочка БПЛА атака російська армія багатоповерхівка мати
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
25 жовтня 2025, 16:33
З початку року РФ запустила по Україні 770 балістичних ракет та 50 "Кинджалів"
25 жовтня 2025, 13:47
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Рівненщині важкохвора жінка залишилася без догляду через мобілізацію сина
26 жовтня 2025, 11:28
У Києві кількість постраждалих від атаки дронів зросла до 31
26 жовтня 2025, 10:36
На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
26 жовтня 2025, 10:07
Момент атаки БпЛА на київську багатоповерхівку потрапив на відео
26 жовтня 2025, 09:22
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати РФ станом на 26 жовтня
26 жовтня 2025, 09:05
Російські БпЛА били по житлових кварталах Києва: троє загиблих і 29 поранених
26 жовтня 2025, 08:33
РФ атакувала Харків дронами, є постраждалі
25 жовтня 2025, 18:40
В Україні змінюється порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації
25 жовтня 2025, 17:33
Стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон
25 жовтня 2025, 17:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »