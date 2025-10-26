У Києві кількість постраждалих від атаки дронів зросла до 31

Фото: Telegram/Тимур Ткаченко

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки російських дронів на Київ зросла до 31 людини

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Характер російських атак змінюється в сторону посилення терору наших людей. Тепер ми бачимо спроби ворожих дронів пробитися в місто щодоби. І ця ніч показала, що їх цікавить саме терор населення. 4 локації в Деснянському, Оболонському, Дарницькому районах. Всі – чисто житлова забудова", – зазначив Ткаченко.

Найважча ситуація наразі в Деснянському районі. Там один із "шахедів" влучив у 9-поверхівку, пошкодивши перекриття між поверхами.

За даними КМВА, щонайменше 26 осіб отримали поранення, серед них п’ятеро дітей. Кількість загиблих залишається незмінною – троє людей.

Ще одна локація в Деснянському районі постраждала 16-поверхівка – пошкоджено квартири та вікна, поранено щонайменше п’ять осіб, серед них двоє дітей, наймолодшій – 4 роки. Надходять нові звернення від мешканців.

Також у Деснянському районі пошкоджено дитячий садок: у будівлі вибито понад 70 віконних блоків, частково пошкоджені двері та внутрішні приміщення.

"Зараз розгорнуті штаби по вул. Братиславська, 40 та вул. Оноре де Бальзака, 65/1. Працюють пункти незламності у школах № 218, 276, 300, 301, 308, 313 та садку №102, щоб люди могли бути в теплі", – додав Ткаченко.

У Дарницькому районі постраждав приватний сектор, пошкоджено щонайменше один автомобіль, в Оболонському районі – багатоповерхівка без постраждалих.





Нагадаємо, цієї ночі окупанти знову здійснили атаку на Київ. Відомо, що в результаті ворожого удару по столиці загинули троє людей, постраждали 29 осіб, серед яких семеро дітей.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час нічної атаки на Київ загинули мати 46 років і 19-річна донька, одне тіло залишається неідентифікованим.

Момент атаки БпЛА на київську багатоповерхівку потрапив на відео.