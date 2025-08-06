Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві

Правоохоронці розслідують загибель чоловіка, тіло якого виявили на поверхні Дніпра поблизу берега у Печерському районі Києва

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, передає RegioNews.

У Києві з річки Дніпро дістали тіло загиблого чоловіка. Тіло помітили перехожі поблизу берега у Печерському районі й повідомили про це екстрені служби.

Повідомлення надійшло 6 серпня о 11:09. Рятувальники оперативно прибули на місце й виявили тіло на поверхні води приблизно за 20 метрів від берега. Для вилучення тіла з води фахівці використали спеціальне обладнання.

Тіло перебувало за 20 метрів від берега

Після проведення необхідних дій тіло чоловіка передали слідчо-оперативній групі поліції для встановлення обставин інциденту та особи загиблого. Причини трагедії наразі невідомі - їх з'ясовують правоохоронні органи.

Обставини, які могли призвести до загибелі чоловіка, будуть встановлені під час досудового розслідування. Поліція розглядає всі можливі версії події.

Раніше повідомлялося, що 5 серпня у місті Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області стався трагічний інцидент - у місцевому ставку виявили тіло молодого чоловіка. Загиблому було 25 років, обставини його смерті з'ясовують правоохоронці.