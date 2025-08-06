Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

До рятувальників надійшло повідомлення про зниклу на водоймі людину. На місці вони дістали зі ставка тіло потопельника. Ним виявився 25-річний місцевий житель.

Обставини загибелі молодика встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 27 липня у Запоріжжі діти виявили у воді тіло людини. Загиблого дістали з річки водолази та передали правоохоронцям.