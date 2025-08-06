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Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Фігурант - 34-річний мешканець села Світанок - вже притягувався до відповідальності за аналогічне правопорушення, однак повторив насильницькі дії.

За даними слідства, чоловік протягом тривалого часу вчиняв психологічне насильство щодо своєї 29-річної колишньої дружини, яка мешкає в селі Бранів. У червні цього року він погрожував жінці фізичною розправою. За цей епізод його було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Втім, на цьому погрози не завершилися. Вже у липні, з мотивів ревнощів, чоловік вчинив фізичне насильство - не менше шести разів вдарив потерпілу руками по тілу, завдавши їй легких тілесних ушкоджень. Це стало підставою для відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру, а після завершення досудового розслідування прокурор передав справу до суду. Серед обтяжуючих обставин зазначено рецидив злочину, тоді як пом'якшуючих факторів у матеріалах не виявлено.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині 31-річну мешканку Іллінецької громади підозрюють у систематичних побиттях та жорстокому поводженні з власною 9-річною донькою. Ювенальна прокуратура завершила досудове розслідування та передала обвинувальний акт до суду.