Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве

Правоохранители расследуют гибель мужчины, тело которого обнаружили на поверхности Днепра вблизи берега в Печерском районе Киева

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, передает RegioNews.

В Киеве из реки Днепр извлекли тело погибшего мужчины. Тело заметили прохожие возле берега в Печерском районе и сообщили об этом экстренным службам.

Сообщение поступило 6 августа в 11:09. Спасатели оперативно прибыли на место и обнаружили тело на поверхности воды примерно в 20 метрах от берега. Для извлечения тела из воды специалисты использовали специальное оборудование.

Тело находилось в 20 метрах от берега

После проведения необходимых действий тело мужчины передали следственно-оперативной группе полиции для установления обстоятельств инцидента и личности погибшего. Причины трагедии пока неизвестны - их выясняют правоохранительные органы.

Обстоятельства, которые могли привести к гибели мужчины, будут установлены в ходе досудебного расследования. Полиция рассматривает все возможные версии происшествия.

Ранее сообщалось, что 5 августа в городе Помочная Новоукраинского района Кировоградской области произошел трагический инцидент - в местном пруду обнаружили тело молодого мужчины. Погибшему было 25 лет, обстоятельства его смерти выясняют правоохранители.