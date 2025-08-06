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06 августа 2025, 15:31

В Киеве спасатели извлекли тело погибшего из реки

06 августа 2025, 15:31
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Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве
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Правоохранители расследуют гибель мужчины, тело которого обнаружили на поверхности Днепра вблизи берега в Печерском районе Киева

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, передает RegioNews.

В Киеве из реки Днепр извлекли тело погибшего мужчины. Тело заметили прохожие возле берега в Печерском районе и сообщили об этом экстренным службам.

Сообщение поступило 6 августа в 11:09. Спасатели оперативно прибыли на место и обнаружили тело на поверхности воды примерно в 20 метрах от берега. Для извлечения тела из воды специалисты использовали специальное оборудование.

Тело находилось в 20 метрах от берега

После проведения необходимых действий тело мужчины передали следственно-оперативной группе полиции для установления обстоятельств инцидента и личности погибшего. Причины трагедии пока неизвестны - их выясняют правоохранительные органы.

Обстоятельства, которые могли привести к гибели мужчины, будут установлены в ходе досудебного расследования. Полиция рассматривает все возможные версии происшествия.

Ранее сообщалось, что 5 августа в городе Помочная Новоукраинского района Кировоградской области произошел трагический инцидент - в местном пруду обнаружили тело молодого мужчины. Погибшему было 25 лет, обстоятельства его смерти выясняют правоохранители.

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