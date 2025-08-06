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06 серпня 2025, 14:27

У Києві негода спричинила підтоплення вулиць і обвал фасаду будинку

06 серпня 2025, 14:27
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Фото: Telegram/Реальний Київ
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Стихія, що накрила столицю 6 серпня, призвела до серйозних наслідків у різних районах міста

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Протягом кількох годин Київ охопили злива, град та шквальний вітер. Деякі вулиці перетворилися на річки, а в громадському транспорті пасажири опинилися по пояс у воді. Через сильні пориви вітру в місті фіксують численні випадки падіння дерев, що становить небезпеку для пішоходів і автомобілів.

У кількох районах зафіксовано руйнування - зокрема, на Харківському шосе від багатоповерхівки відірвався фрагмент фасаду. У ТРЦ River Mall вода затопила один із супермаркетів, про що повідомляють очевидці. Ситуація ускладнюється тим, що злива супроводжується пиловою бурею, яка значно обмежує видимість на дорогах та ускладнює рух транспорту.

Міські служби закликають мешканців без нагальної потреби не виходити на вулицю, особливо у місцях поблизу дерев, будівель з пошкодженими конструкціями та підтоплених ділянок. Водіям радять не залишати авто біля дерев або під старими конструкціями, оскільки вже зафіксовані випадки падіння гілок і навіть стовбурів.

Раніше повідомлялося, що на 6 серпня в Україні синоптики прогнозують грози, шквали та град. У зв’язку з цим було оголошено штормове попередження - I рівень небезпечності (жовтий).

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