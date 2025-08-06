13:34  06 серпня
Коли в Україні спаде спека – синоптик назвала точну дату
10:48  06 серпня
У мережу потрапило нове відео конфлікту мера Івано-Франківська з активістом
07:48  06 серпня
Зі ставку на Кіровоградщині дістали тіло 25-річного молодика
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2025, 15:09

ДТП у Миколаєві: травмувалися чотири людини, один з водіїв втік

06 серпня 2025, 15:09
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася у Миколаєві 5 серпня близько 19:00 на вулиці Євгенія Логінова

Про це передає RegioNews із посиланням пресслужбу поліції.

Водій BMW зіткнувся з Renault, який виїжджав з парковки. Після удару BMW вилетів з дороги та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП травмувалися четверо людей із Renault: 22-річний водій, двоє 18-річних пасажирів та 23-річна пасажирка. Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Водій BMW втік із місця події. Поліція розшукує його та з’ясовує всі обставини аварії.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ.

Правоохоронці просять очевидців та всіх, хто має інформацію про аварію, телефонувати за номером 093-788-46-43 або на 102.

Нагадаємо, вранці 3 серпня на Сумщині водій авто BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та влетів у дерево. Легковик перетворився на купу металобрухту. На місці загинули 29-річний чоловік та його 16-річна пасажирка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП поліція Миколаїв аварія постраждалі водій
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
На Дніпропетровщині чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб вивезти двох чоловіків до Молдови
06 серпня 2025, 16:00
Смертельна ДТП на Київщині: мотоцикліст загинув на місці
06 серпня 2025, 15:58
В Україні кожен десятий постраждалий від мін — дитина
06 серпня 2025, 15:45
На Харківщині ветерани з досвідом в ІТ можуть отримати до $20 тисяч для запуску стартапу
06 серпня 2025, 15:32
У Києві рятувальники дістали тіло загиблого з річки
06 серпня 2025, 15:31
Молоді підприємці Харківщини можуть отримати грант на підвищення кваліфікації
06 серпня 2025, 15:13
Кліщі атакують: новий випадок небезпечної хвороби на Волині
06 серпня 2025, 14:56
У Запоріжжі судитимуть службовця за розкрадання понад 750 тис. грн під час ремонту укриття
06 серпня 2025, 14:51
Дослідження показало, на які вакансії українці відгукуються найбільше
06 серпня 2025, 14:48
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »