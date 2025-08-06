Фото: поліція

ДТП сталася у Миколаєві 5 серпня близько 19:00 на вулиці Євгенія Логінова

Про це передає RegioNews із посиланням пресслужбу поліції .

Водій BMW зіткнувся з Renault, який виїжджав з парковки. Після удару BMW вилетів з дороги та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП травмувалися четверо людей із Renault: 22-річний водій, двоє 18-річних пасажирів та 23-річна пасажирка. Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Водій BMW втік із місця події. Поліція розшукує його та з’ясовує всі обставини аварії.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ.

Правоохоронці просять очевидців та всіх, хто має інформацію про аварію, телефонувати за номером 093-788-46-43 або на 102.

Нагадаємо, вранці 3 серпня на Сумщині водій авто BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та влетів у дерево. Легковик перетворився на купу металобрухту. На місці загинули 29-річний чоловік та його 16-річна пасажирка.