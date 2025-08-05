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05 серпня 2025, 21:20

Українська тенісистка Еліна Світоліна купила квартиру в елітному ЖК у Києві

05 серпня 2025, 21:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Тенісистка Еліна Світоліна живе за кордоном, але часто приїжджає в Україну навіть під час повномасштабної війни

Про це вона повідомила в інтерв’ю NV, передає RegioNews.

Нещодавно знаменита тенісистка придбала квартиру в одному з найвищих хмарочосів України.

"Я завжди думаю на кілька кроків вперед. Є бажання більше часу перебувати в Україні, коли вже завершу професійну кар'єру. Давно хотіла знайти тут затишне місце. Дуже рада, що придбала квартиру в Києві. Коли я сюди зайшла відразу зрозуміла, що це може бути моїм місцем", — розповіла спортсменка.

Відомо, що у житловому комплексі, де живе Еліна, є спортивний зал, ресторан, парки, і, звісно, укриття.

У новій оселі в 35-поверховому трисекційному хмарочосі Світоліній найбільше подобається місце на кухні, звідки відкривається краєвид на більшу частину української столиці.

Нагадаємо, Еліна Світоліна на Вімблдоні-2025 встановила новий рекорд. Українка здобула 21 поспіль перемогу у стартових матчах мейджорів.

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