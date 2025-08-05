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05 августа 2025, 21:20

Украинская теннисистка Элина Свитолина купила квартиру в элитном ЖК в Киеве

05 августа 2025, 21:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Теннисистка Элина Свитолина живет за границей, но часто приезжает в Украину даже во время полномасштабной войны

Об этом она сообщила в интервью NV, передает RegioNews.

Недавно знаменитая теннисистка приобрела квартиру в одном из самых высоких небоскребов Украины.

"Я всегда думаю на несколько шагов вперед. Есть желание больше времени находиться в Украине, когда завершу профессиональную карьеру. Давно хотела найти здесь укромное место. Очень рада, что приобрела квартиру в Киеве. Когда я сюда зашла, сразу поняла, что это может быть моим местом", — рассказала спортсменка.

Известно, что в жилом комплексе, где живет Элина, есть спортивный зал, ресторан, парки и, конечно, укрытие.

В новом доме в 35-этажном трехсекционном небоскребе Светолиной больше всего нравится место на кухне, откуда открывается вид на большую часть украинской столицы.

Напомним, Элина Свитолина на Уимблдоне-2025 установила новый рекорд. Украинка одержала 21 победу в стартовых матчах мейджоров.

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