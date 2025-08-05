Фото: Київська міська прокуратура

Столичні правоохоронці затримали двох молодих людей віком 18 та 23 роки, яких підозрюють у вчиненні сексуального злочину щодо 12-річної дитини

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Підозрюваним інкримінують дії за 4 частиною статті 152 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за сексуальні дії стосовно особи до 14 років.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, двоє молодиків познайомилися з 12-річною дівчиною на Хрещатику, коли та прогулювалася з подругою. Використовуючи довіру дитини, зловмисники завели неповнолітню до під'їзду будинку на Печерську, де вчинили злочин. Один із підозрюваних має іноземне громадянство.

Затримання підозрюваних відбулося за статтею 208 КПК України. У судовому засіданні просили суд застосувати тримання під вартою без застави.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання від 10 до 15 років ув’язнення. Розслідування триває.

Нагадаємо, у столиці прокуратура розслідує ще одну резонансну справу проти неповнолітньої. 38-річний чоловік зґвалтував власну 14-річну доньку, погрожуючи їй ножем і пістолетом.