Фото: ОГП

В Оболонському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який організував "бізнес" на оформленні інвалідності

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Чоловік пообіцяв киянину з інвалідністю, термін якої спливає у серпні 2025 року, допомогти продовжити групу за 15 тисяч доларів. Для цього він пропонував укласти декларацію з "потрібним" лікарем, пройти МСЕК та отримати необхідний висновок. Це дозволило б офіційно отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.

Посередник намагався бути дуже обережним: працював тільки з перевіреними клієнтами, яких рекомендували знайомі.

Після отримання грошей фігуранта затримали.

Фігуранту оголосили підозру за за ч. 3 ст. 369-2 КК України (отримання неправомірної вигоди) та ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення через кордон).

Чоловіка взяли під варту зі заставою 908 тис. грн. Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону, організовану 49-річним киянином. За 5500 доларів зловмисник пропонував військовозобов'язаним допомогу у втечі з України — під виглядом волонтерів у військовій формі.