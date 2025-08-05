У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру і поранив поліцейського

фото: Національна поліція

У Дарницькому районі столиці підозрюваний у скоєнні злочину відкрив газ і підірвав квартиру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва у Телеграмі.

Як зазначається, окрім правоохоронця постраждав і сам зловмисник.

"Завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців потерпілих більше не має, поліцейські вчасно вивели мешканців з будинку", - йдеться у повідомленні.

Фігурант був затриманий на місці події.

Нагадаємо, у Києві чоловік із гранатою та пістолетом погрожував охоронцю житлового комплексу. Згодом у нього знайшли й інші боєприпаси. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.