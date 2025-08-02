Учасників скандальної вечірки на День жалоби у Києві доставили в ТЦК
Чоловіків зі столичного гей-клубу, які влаштували вчора стриптиз під час Дня жалоби, доставили до ТЦК
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.
Як зазначається, 13 чоловіків з гей-клубу, які влаштували вчора стриптиз під час Дня жалоби у Києві, доставили до ТЦК.
Нагадаємо, у п’ятницю, 1 серпня, в одному зі столичних клубів влаштували гучну гей-вечірку із танцями та співам. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вечірки у клубі в День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки 31 липня у Києві. Правоохоронці повідомили, що порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.
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