Фото: поліція Харківської області

У Харкові 38-річного чоловіка підозрюють в умисному підпалі двох автомобілів, припаркованих біля багатоповерхового будинку. Обидві машини повністю вигоріли. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався вночі 15 листопада у Слобідському районі Харкова. За даними слідства, чоловік заздалегідь підготував пляшку з легкозаймистою речовиною.

Спочатку він підійшов до автомобіля, припаркованого біля багатоповерхівки, облив його легкозаймистою сумішшю та підпалив.

Після цього зловмисник підпалив ще одну машину, яка стояла біля іншого під'їзду того самого будинку.

Унаслідок пожежі обидва транспортні засоби повністю знищені. Власникам автомобілів завдано матеріальних збитків, суму яких наразі встановлюють.

Оперативники карного розшуку встановили особу причетного до підпалів. Ним виявився 38-річний житель Харкова.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі судитимуть двох підлітків віком 15 та 16 років, яких обвинувачують у підпалах автомобілів на замовлення представників Росії. За виконання завдань вони отримували грошову винагороду.