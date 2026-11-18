Фото: Київська міська прокуратура

У Києві 45-річного чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за шахрайство із земельною ділянкою площею 5 гектарів у Київській області. Для продажу чужої землі він використав підроблений паспорт із власною фотографією

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews

За даними слідства, у жовтні 2021 року чоловік прийшов до нотаріуса з підробленим паспортом мешканця Харкова. У документ вклеїли його фотографію, завдяки чому він видавав себе за справжнього власника земельної ділянки в селі Демидів Вишгородського району.

Підробивши особу власника, чоловік оформив продаж 5 гектарів землі майже за 3,7 млн гривень. Водночас сам грошей за оборудку він не отримав.

Згодом учасники шахрайської схеми перепродали цю земельну ділянку ще кілька разів. Справжній власник землі на той момент перебував за кордоном і дізнався про незаконні оборудки лише згодом.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину. Він пояснив, що видавав себе за власника земельної ділянки на прохання знайомого.

За результатами розгляду справи чоловіка визнали винним у використанні підробленого документа та шахрайстві. Його засудили до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили приватного нотаріуса та її спільників, які у шахрайський спосіб зняли понад 1 млн гривень з рахунків померлих осіб.