Фото: поліція Києва

У Печерському районі Києва внаслідок влучання російського безпілотника в недобудовану будівлю постраждав 22-річний чоловік. Вибухова хвиля також пошкодила вікна у розташованому поруч житловому будинку

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

За попередніми даними, місцевий мешканець дістав осколкове поранення ноги. Його госпіталізували.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

Фахівці оглянули уламки ворожого безпілотника та вилучили речові докази. Поліцейські документують наслідки атаки.

Нагадаємо, що у Києві 18 листопада під час атаки російських безпілотників уламки влучили у 28-поверховий житловий будинок у Печерському районі. Також уламки БпЛА впали в парковій зоні.