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Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Серед підозрюваних колишній та двоє чинних посадовців Державної прикордонної служби, а також двоє цивільних. Вони організували незаконну схему перетину кордону.

Протягом травня-серпня 2022 року у змові з громадянами так званої "Придністровської Молдавської Республіки" (окупована територія) та іншими особами організатори налагодили схему. Людей вивозили поза офіційними пунктами пропуску без відповідних відміток у паспорті. Послугу оцінювали в 5 тисяч доларів.

""Клієнти" розраховувалися після виїзду з України, на території Придністров’я. Після цього частину коштів — 1500 дол. США з особи — передавали безпосередньо співробітникам ДПСУ. Загальна сума неправомірної вигоди, переданої організатору, — близько 50 тис. дол. США", - кажуть в ДПСУ.

Нагадаємо, що у Черкасах правоохоронці викрили 37-річну жінку, яка за 17 тисяч доларів обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Для цього вона пропонувала укласти з нею шлюб, який мав стати підставою для отримання відстрочки від призову.