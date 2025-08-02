Участников скандальной вечеринки в День траура в Киеве доставили в ТЦК

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Мужчин из столичного гей-клуба, устроивших вчера стриптиз во время Дня траура, доставили в ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

Как отмечается, 13 мужчин из гей-клуба, устроивших вчера стриптиз во время Дня траура в Киеве, доставили в ТЦК.

Напомним, в пятницу, 1 августа, в одном из столичных клубов устроили громкую гей-вечеринку с танцами и пением. Полиция начала уголовное производство по факту вечеринки в клубе в День траура по погибшим в результате массированной российской атаки 31 июля в Киеве. Правоохранители сообщили, что нарушителям грозит штраф или до 15 суток админареста.