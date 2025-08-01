Жителів Києва попередили про зміну руху транспорту
Цими вихідними низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватимуть зі змінами руху
Як передає RegioNews, про це повідомили у КП "Київпастранс".
Зокрема, в суботу, 2 серпня, змінять маршрути автобуси №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110 і тролейбуси №№ 34, 37-А, а в неділю, 3 серпня, – автобус № 31.
Транспорт курсуватиме:
- автобус № 2 – в напрямку руху до вул. Шолуденка від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, у зворотному напрямку за власним маршрутом;
- автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
- автобус № 39 – у напрямку руху до Лисогірського провулку від просп. Голосіївського – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський, у зворотному напрямку за власним маршрутом;
- автобус № 44 – від станції міської електрички "Березняки" до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі вул. Радунська до вул. Милославської;
- автобус № 49 – від станції міської електрички "Березняки" до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
- автобус № 87 – у напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. "Осокорки" до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;
- автобус № 95 – у напрямку Русанівських садів від станції міської електрички "Березняки" до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
- автобус № 110 – від ст. м. "Площа Українських Героїв" до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі вул. Радунська до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську), у зворотному напрямку без змін;
- автобус № 31 – ст. м. "Політехнічний інститут" – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська;
- тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;
- тролейбус № 37-А – від ст. м. "Лісова" до просп. Червоної Калини.
У "Київпастрансі" перепрошують за тимчасові незручності.
Нагадаємо, у Києві в п'ятницю, 1 липня, будуть скасовані всі розважальні заходи. У місті сьогодні День жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю в ніч на 31 липня.
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