Фото: ДПСУ

Українські військові показали свіжі кадри з фронту. Захисники накрили вогнем російсьтку артилерію та дрони

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу пілотів 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Українські військові вдарили по російській артилерії, а також знищили різні типи ворожих дронів. Крім того, були уражені укриття та техніка ворога на позиціях.

"Прикордонники у складі Сил оборони України продовжують активно знищувати сили і засоби ворога, використовуючи сучасні технології і актуальні бойові системи", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.