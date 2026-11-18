Фото: поліція Києва

У Дніпровському районі Києва чоловік влаштував імітацію розбійного нападу на магазин, щоб зняти розважальне відео для соцмереж. Перелякана очевидиця викликала поліцію, повідомивши про озброєного нападника, який погрожує продавчині та вимагає гроші

Про це повідомили у патрульній поліції, передає RegioNews.

На виклик за спецлінією 112 прибули правоохоронці. Через можливу загрозу поліцейські відповідно до статті 46 Закону України "Про Національну поліцію" привели табельну вогнепальну зброю у бойову готовність.

Однак під час перевірки з'ясувалося, що розбійного нападу не було. Чоловік пояснив, що знімав розважальний контент для соціальних мереж і не збирався вчиняти правопорушення. За його словами, зброя та обладнання були іграшковими.

Фізичну силу та спеціальні засоби до чоловіка не застосовували.

Водночас інспектори склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

У поліції наголосили, що подібні розіграші можуть мати серйозні наслідки, адже правоохоронці змушені реагувати на повідомлення про можливу загрозу життю та безпеці людей.

Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.