Фото: поліція Рівненської області

У Рівному 33-річного чоловіка, якого підозрюють у повторному вчиненні злочину, взяли під варту на 60 діб. Суд також визначив альтернативний запобіжний захід — заставу в розмірі 125 тисяч гривень, однак чоловік її поки не сплатив

Про це повідомили у поліції Рівненської обалсті, передає RegioNews.

На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Санкція інкримінованої йому статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Рівному 33-річний чоловік, який раніше відбував покарання за скоєння майнових злочинів, викрав велосипед. Крім того, у серпні цього року до суду вже було скеровано обвинувальний акт стосовно нього за фактом крадіжки.