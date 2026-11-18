Не сплатив 125 тисяч застави: у Рівному підозрюваного взяли під варту
У Рівному 33-річного чоловіка, якого підозрюють у повторному вчиненні злочину, взяли під варту на 60 діб. Суд також визначив альтернативний запобіжний захід — заставу в розмірі 125 тисяч гривень, однак чоловік її поки не сплатив
Про це повідомили у поліції Рівненської обалсті, передає RegioNews.
На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме у слідчому ізоляторі.
Санкція інкримінованої йому статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Рівному 33-річний чоловік, який раніше відбував покарання за скоєння майнових злочинів, викрав велосипед. Крім того, у серпні цього року до суду вже було скеровано обвинувальний акт стосовно нього за фактом крадіжки.
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