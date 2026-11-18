Фото: Офіс Генерального прокурора

У Чернівцях правоохоронці викрили реабілітаційний центр, у якому людей з алкогольною та наркотичною залежністю ізолювали від зовнішнього світу, примушували до безоплатної праці та застосовували до них фізичне насильство

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, діяльність закладу організував 52-річний чоловік разом із чотирма спільниками.

Центр працював із червня 2024 року до листопада 2026 року. Під виглядом реабілітаційних послуг там утримували людей, яких фактично примушували працювати на потреби установи.

Пацієнти прибирали житлові приміщення та санітарні зони, готували їжу й виконували іншу господарську роботу.

У разі відмови працювати або порушення внутрішніх правил до них застосовували фізичну силу та психологічний тиск.

Умови перебування в центрі обмежували свободу пересування. На вікнах встановили ґрати, двері не мали внутрішніх ручок, а територію обгородили колючим дротом.

Крім того, пацієнтів годували простроченими продуктами.

Під час обшуків правоохоронці виявили у закладі 29 людей — 24 чоловіків і п'ятьох жінок.

Також вилучили ножі, бити, два травматичні пістолети та лікарські засоби, термін придатності яких закінчився понад три роки тому.

Організатора та чотирьох його спільників затримали. Усім п'ятьом повідомили про підозру в торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Харкові викрили два псевдореабілітаційні центри, де людей із залежностями незаконно утримували, ізолювали та змушували працювати безкоштовно.