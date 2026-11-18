Торгував наркотиками через поштові сервіси: киянину загрожує 12 років ув'язнення
У Києві судитимуть 24-річного чоловіка, якого обвинувачують у збуті наркотиків і психотропних речовин через поштові сервіси. Під час затримання у нього вилучили посилку з понад 200 грамами мефедрону
Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.
Правоохоронці затримали чоловіка у вересні цього року у Святошинському районі столиці. На момент затримання він мав при собі посилку з мефедроном вагою понад 200 грамів, яку планував відправити замовнику через поштовий сервіс.
Під час подальшого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили ще понад 50 зіп-пакетів із наркотичними та психотропними речовинами.
Серед вилученого — кокаїн, 4-ММС, МДМА, кетамін, амфетамін, PVP та канабіс.
Наразі обвинувальний акт скерували до суду.
У разі доведення вини чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.