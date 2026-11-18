Фото: поліція Києва

У Києві судитимуть 24-річного чоловіка, якого обвинувачують у збуті наркотиків і психотропних речовин через поштові сервіси. Під час затримання у нього вилучили посилку з понад 200 грамами мефедрону

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали чоловіка у вересні цього року у Святошинському районі столиці. На момент затримання він мав при собі посилку з мефедроном вагою понад 200 грамів, яку планував відправити замовнику через поштовий сервіс.

Під час подальшого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили ще понад 50 зіп-пакетів із наркотичними та психотропними речовинами.

Серед вилученого — кокаїн, 4-ММС, МДМА, кетамін, амфетамін, PVP та канабіс.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.