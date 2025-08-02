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02 серпня 2025, 09:20

У Києві в День жалоби влаштували гучну вечірку у гей-клубі

02 серпня 2025, 09:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У п’ятницю, 1 серпня, в одному зі столичних клубів влаштували гучну гей-вечірку із танцями та співам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.

Це було зроблено попри оголошений День жалоби у столиці за загиблими внаслідок російської атаки.

Повідомляється, що у клубі працювали неповнолітні, перебуваючи при цьому у неадекватному стані. На зауваження про День жалоби власник нецензурно вилаявся.

Нагадаємо, 1 серпня в Києві був оголошений День жалоби. У пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю в ніч на 31 липня. Всі розважальні заходи мали бути заборонені.

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