На Київщині іномарка збила чоловіка на дорозі
Аварія сталась днями у Вишгороді. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 58-річний водій Toyota збив чоловіка, який переходив проїзну частину дороги нерегульованим переходом. Внаслідок ДТП 46-річний пішохід дістав травми, його госпіталізували медики.
Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.
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