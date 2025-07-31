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У Києві в п'ятницю, 1 липня, будуть скасовані всі розважальні заходи. У місті буде День жалоби

Про це повідомляє міський голова, передає RegioNews.

За словами Віталія Кличка, 1 серпня в Києві оголошене Днем жалоби. У пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю в ніч на 31 липня. Всі розважальні заходи будуть заборонні.

"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності", - написав мер Києва.

Нагадаємо, в Києві продовжуються рятувальні роботи після атаки росіян. Рятувальники повідомляли, що кількість загиблих зросла до 11 людей. Серед жертв також хлопчик шести років.