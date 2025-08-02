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02 августа 2025, 09:20

В Киеве в День траура устроили громкую вечеринку в гей-клубе

02 августа 2025, 09:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В пятницу, 1 августа, в одном из столичных клубов устроили громкую гей-вечеринку с танцами и пением

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на INSIDER UA.

Это было сделано, несмотря на объявленный День траура в столице по погибшим в результате российской атаки.

Сообщается, что в клубе работали несовершеннолетние, находясь в неадекватном состоянии. На замечание о Дне траура владелец нецензурно выругался.

Напомним, 1 августа в Киеве был объявлен День траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу в ночь на 31 июля. Все развлекательные мероприятия должны быть запрещены.

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