Удар по Києву: кількість жертв збільшилась, поранених вже понад 140
У Києві продовжують рятувальні роботи. Кількість загиблих та постраждалих збільшується
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У столиці до 15 людей зросла кількість жертв внаслідок російського удару. Серед загиблих одна дитина. Раніше повідомляли, що це 6-річний хлопчик.
Відомо, що постраждали вже 145 людей. Серед них 14 дітей. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, в Києві продовжуються рятувальні роботи після атаки росіян Також міський голова Віталій Кличко повідомив, що 1 серпня в столиці оголошено Днем жалоби.
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