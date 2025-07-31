Фото: ДСНС

У Києві продовжують рятувальні роботи. Кількість загиблих та постраждалих збільшується

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У столиці до 15 людей зросла кількість жертв внаслідок російського удару. Серед загиблих одна дитина. Раніше повідомляли, що це 6-річний хлопчик.

Відомо, що постраждали вже 145 людей. Серед них 14 дітей. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, в Києві продовжуються рятувальні роботи після атаки росіян Також міський голова Віталій Кличко повідомив, що 1 серпня в столиці оголошено Днем жалоби.