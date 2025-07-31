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31 липня 2025, 16:18

По Києву вдарили реактивні "Шахеди", які неможливо збити — швидкість дронів понад 500 км/год, - BBC

31 липня 2025, 16:18
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фото: BBC News
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Вночі 31 липня Київ зазнав ракетної атаки з використанням реактивних безпілотників "Шахед", які майже неможливо збити

Про це повідомляє BBC News, передає RegioNews.

Ці дрони розвивають швидкість понад 500 км/год і мають дальність польоту до 2500 км, що робить їх практично недосяжними для наявних українських засобів ППО, включно з дронами-перехоплювачами, вертольотами та мобільними вогневими групами.

Фахівці наголошують, що для ефективного перехоплення таких БПЛА потрібні нові технологічні рішення, адже сучасні оборонні системи не можуть гарантувати повний захист від них. Водночас, внаслідок атаки Київ також обстріляли ракетами "Іскандер-К", запущеними з Курської області. Ці ракети летять низько, вздовж річок і рельєфу, уникаючи радарів і складні для виявлення системами ППО.

За інформацією з джерел, зі восьми запущених ракет було збито лише три, що свідчить про складність протидії таким ударам і виклики, які стоять перед українською системою протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося про комбінований удар по Києву: серед загиблих — 6-річна дитина. По всьому місту зафіксовано наслідки обстрілів на понад 27 локаціях. Найбільше постраждали Святошинський, Солом’янський, Шевченківський та Голосіївський райони.

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Київ атака шахед дрони Іскандер ППО УДАР війна Україна Росія
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