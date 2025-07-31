Фото: ДСНС

У Києві продовжують рятувальні роботи. На жаль, кількість жертв збільшилась

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в Києві кількість загиблих зросла до 11 людей. Серед них одна дитина.

Також відомо, що постраждало 93 людини. Серед поранених 11 дітей. Зараз рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, раніше у BBC повідомили, що росіяни в ніч на 31 липня атакували столицю реактивними дронами типу "Шахед". Ці дрони розвивають швидкість понад 500 км/год і мають дальність польоту до 2500 км, що робить їх практично недосяжними для наявних українських засобів ППО, включно з дронами-перехоплювачами, вертольотами та мобільними вогневими групами.

Наслідки обстрілів у столиці зафіксували на понад 27 локаціях. Найбільше постраждали Святошинський, Солом’янський, Шевченківський та Голосіївський райони. Повідомлялось, що серед жертв шестирічний хлопчик.