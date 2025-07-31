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31 липня 2025, 09:58

У Києві під час російської атаки постраждали троє поліцейських

31 липня 2025, 09:58
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фото: Національна поліція
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У четвер, 31 липня, внаслідок російської комбінованої атаки на Київ постраждали троє поліцейських, які їхали на виклик

Про це у Телеграм повідомляє столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждалих працівників поліції госпіталізували.

Руйнування житлової інфраструктури зафіксовані у чотирьох районах Києва: Святошинському, Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському.

Пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, станції технічного обслуговування та автомобілі.

Нагадаємо, вночі 31 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши ракети та дрони. У Святошинському районі столиці зруйнований цілий під'їзд. Повідомлялося про шістьох загиблих, серед них — 6-річна дитина.

Внаслідок ворожої атаки зруйнована квартира відомої телеведучої та медіаекспертки Катерини Соляр.

Також повідомлялося, що нічний обстріл паралізував рух транспорту в Києві. Окрім того, Росія атакувала залізничну інфраструктуру столиці. Рух на пошкодженій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами.

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