У Києві під час російської атаки постраждали троє поліцейських
У четвер, 31 липня, внаслідок російської комбінованої атаки на Київ постраждали троє поліцейських, які їхали на виклик
Про це у Телеграм повідомляє столична поліція, передає RegioNews.
Зазначається, що постраждалих працівників поліції госпіталізували.
Руйнування житлової інфраструктури зафіксовані у чотирьох районах Києва: Святошинському, Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському.
Пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, станції технічного обслуговування та автомобілі.
Нагадаємо, вночі 31 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши ракети та дрони. У Святошинському районі столиці зруйнований цілий під'їзд. Повідомлялося про шістьох загиблих, серед них — 6-річна дитина.
Внаслідок ворожої атаки зруйнована квартира відомої телеведучої та медіаекспертки Катерини Соляр.
Також повідомлялося, що нічний обстріл паралізував рух транспорту в Києві. Окрім того, Росія атакувала залізничну інфраструктуру столиці. Рух на пошкодженій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами.