Фото: ГСЧС

В Киеве продолжают спасательные работы. Число погибших и пострадавших увеличивается

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В столице до 15 человек возросло количество жертв в результате российского удара. Среди погибших один ребенок. Ранее сообщалось, что это 6-летний мальчик.

Известно, что пострадали уже 145 человек. Среди них 14 детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в Киеве продолжаются спасательные работы после атаки россиян Также городской голова Виталий Кличко сообщил, что 1 августа в столице объявлен Днем траура.