Удар по Киеву: количество жертв увеличилось, раненых уже более 140
В Киеве продолжают спасательные работы. Число погибших и пострадавших увеличивается
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В столице до 15 человек возросло количество жертв в результате российского удара. Среди погибших один ребенок. Ранее сообщалось, что это 6-летний мальчик.
Известно, что пострадали уже 145 человек. Среди них 14 детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, в Киеве продолжаются спасательные работы после атаки россиян Также городской голова Виталий Кличко сообщил, что 1 августа в столице объявлен Днем траура.
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