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31 липня 2025, 00:55

Атака на Київ: у столиці пожежі та вибухи

31 липня 2025, 00:55
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Фото: скрін
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Росіяни вночі атакують Київ дронами. Жителів столиці закликають бути в укриттях

Про це повідомив міський голова, передає RegioNews.

За словами Віталія Кличка, у Солом'янський район викликали "швидку допомогу". Попередньо, на шести локаціях у Солом'янському районі та одній у Святошинському районі зафіксували пошкодження або пожежі внаслідок російської атаки.

"Одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці", - повідомив Кличко.

Раніше з'являлись повідомлення про вибухи. Проте згодом у моніторингових каналах казали про роботу ППО. У ЗМІ вже з'являлись перші кадри, де можна побачити вогонь і дим.

Нагадаємо, що жителі столиці через повітряну тривогу та російські дрони зібрались у станціях метро. Там люди знаходяться вже навіть з матрацами та пледами, готуючись до ночівлі під землею.

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