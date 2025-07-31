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Про це повідомив міський голова, передає RegioNews.

За словами Віталія Кличка, у Солом'янський район викликали "швидку допомогу". Попередньо, на шести локаціях у Солом'янському районі та одній у Святошинському районі зафіксували пошкодження або пожежі внаслідок російської атаки.

"Одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці", - повідомив Кличко.

Раніше з'являлись повідомлення про вибухи. Проте згодом у моніторингових каналах казали про роботу ППО. У ЗМІ вже з'являлись перші кадри, де можна побачити вогонь і дим.

Нагадаємо, що жителі столиці через повітряну тривогу та російські дрони зібрались у станціях метро. Там люди знаходяться вже навіть з матрацами та пледами, готуючись до ночівлі під землею.