Фото: скрін

Кияни зібрались у станціях метро. Із собою містяни взяли багато речей, готуючись до безсонної ночі

Про це повідомляє "Новини.Live", передає RegioNews.

У Києві багато місцевих жителів зібрались в метро, готуючись до ночівлі під землею. Це сталось тому, що в столиці лунає повітряна тривога через російські дрони. На кадрах можна побачити, що багато хто прийшов уже з матрацами та покривалами.

Варто зазначити, що опівночі почалась повітряна тривога. У моніторингових каналах повідомляють про безпілотники в столиці. Місцева влада закликає не ігнорувати повітряну тривогу та бути в безпечних місцях.