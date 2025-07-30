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Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За словами чоловіка Діани Кошик, вона мріяла про майбутнє з великою родиною. Діана хотіла трьох дітей, а материнство було її головною мрією. Олександр розповів, що його дружина робила все, щоб народити здорового малюка.

Коли пролунала повітряна тривога, вона вийшла на вулицю, щоб піти до укриття. Тоді вона говорила телефоном з чоловіком.

"Вона сказала, що був вибух, я чув, що вона плакала. Вона вискочила на вулицю, я почув, що в неї телефон випав з рук — вдарився в землю. Я її гукав й не догукався. Почав передзвонювати не один раз, так і не додзвонився. Потім якийсь чоловік підняв трубку, кажу: "Хто це? Де моя жінка?”. Він каже: "Її немає, телефон біля неї", - згадує Олександр.

Він також розповів, як до останнього сподівався, що його вагітна дружина вижила.

"Побіг туди, ніхто не знав, де вона. Сказали тільки, що дві поранених вагітних, одна загинула. Одну поранену знайшов, до другої в "швидку” заскочив, бачу, що не моя. Потім бачу загиблу. Впізнав її по тапочках. Підбіг до неї — це найстрашніші хвилини в моєму житті", - каже чоловік.

Уже 31 липня пройде прощання з Діаною.

Нагадаємо, 29 липня російські військові завдали ракетного удару по Кам'янському. Повідомлялось про 22 постраждалих. Відомо, що серед них 10 людей є медичними працівниками, акушерами, анестезіологами.