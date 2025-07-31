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31 июля 2025, 00:55

Атака на Киев: в столице пожары и взрывы

31 июля 2025, 00:55
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Фото: скрин
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Россияне ночью атакуют Киев дронами. Жителей столицы призывают быть в укрытиях

Об этом сообщил городской голова, передает RegioNews.

По словам Виталия Кличко, в Соломенский район вызвали "скорую помощь". Предварительно на шести локациях в Соломенском районе и одной в Святошинском районе зафиксировали повреждения или пожары в результате российской атаки.

"Один пострадавший госпитализирован медиками в Соломенском районе столицы", - сообщил Кличко.

Ранее появлялись сообщения о взрывах. Однако впоследствии в мониторинговых каналах говорили о работе ПВО. В СМИ уже появлялись первые кадры, где можно увидеть огонь и дым.

Напомним, что жители столицы из-за воздушной тревоги и российских дронов собрались в станциях метро. Там люди находятся даже с матрацами и пледами, готовясь к ночевке под землей.

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