Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під ворожим вогнем опинилися території Нікопольського та Синельниківського районів. Окупанти застосували ударні FPV-дрони та артилерійське озброєння.

На Нікопольщині удари зафіксували по самому райцентру, а також по території Марганецької, Мирівської та Покровської громад. У результаті обстрілів зайнявся приватний житловий будинок і суха рослинність. Пожежу вдалося оперативно локалізувати. Внаслідок атаки пошкоджено ще один житловий будинок, господарське приміщення, багатоповерхівка та кілька торговельних об’єктів.

У Нікопольському районі зафіксовані нові руйнування

У Синельниківському районі під удар потрапила Межівська громада. Там ворожі безпілотники спричинили займання в нежитловій будівлі, яка не експлуатувалася. Пожежу загасили. Окрім цього, зафіксовані пошкодження інфраструктурних об'єктів.

Вогонь пошкодив житлові й господарські будівлі

За попередніми даними, постраждалих внаслідок атак немає. Рятувальники, піротехніки та комунальні служби продовжують працювати на місцях для усунення наслідків обстрілів.

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