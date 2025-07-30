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30 липня 2025, 18:51

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини: опубліковані кадри з місця

30 липня 2025, 18:51
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Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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Протягом дня 30 липня російські війська здійснили чергову атаку на населені пункти Дніпропетровської області

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під ворожим вогнем опинилися території Нікопольського та Синельниківського районів. Окупанти застосували ударні FPV-дрони та артилерійське озброєння.

На Нікопольщині удари зафіксували по самому райцентру, а також по території Марганецької, Мирівської та Покровської громад. У результаті обстрілів зайнявся приватний житловий будинок і суха рослинність. Пожежу вдалося оперативно локалізувати. Внаслідок атаки пошкоджено ще один житловий будинок, господарське приміщення, багатоповерхівка та кілька торговельних об’єктів.

У Нікопольському районі зафіксовані нові руйнування

У Синельниківському районі під удар потрапила Межівська громада. Там ворожі безпілотники спричинили займання в нежитловій будівлі, яка не експлуатувалася. Пожежу загасили. Окрім цього, зафіксовані пошкодження інфраструктурних об'єктів.

Вогонь пошкодив житлові й господарські будівлі

За попередніми даними, постраждалих внаслідок атак немає. Рятувальники, піротехніки та комунальні служби продовжують працювати на місцях для усунення наслідків обстрілів.

Раніше повідомлялося, росіяни вдарили по вокзалу в Павлограді: поїзди курсують зміненим маршрутом. В "Укрзалізниці" уточнюють про пошкодження вокзала, колії та контактної мережі.

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Синельникове Нікопольщина Дніпропетровська область обстріли FPV-дрон артилерія пожежа постраждалі
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